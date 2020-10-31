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19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська

Партія "Опозиційна платформа - За життя" отримала найбільшу кількість мандатів - 14.

19-річний син Наталії Королевської Ростислав Солод став депутатом міськради Краматорська від партії Опозиційна платформа - За життя.

Фото: facebook.com/eeerostislavers

Про це повідомляє НВ.

За даними видання Kramatorsk Post, 30 жовтня Краматорська міська територіальна виборча комісія затвердила постанову з результатами виборів депутатів до Краматорської міської ради

Партія "Опозиційна платформа - За життя" отримала найбільшу кількість мандатів - 14.

Серед тих, хто виграв вибори опинився і син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода.

Ростислав Солод народився в 2001 році, має загальну середню освіту, тимчасово не працює.

Також до міськради пройшли 12 кандидатів від партії Команда Максима Єфімова "Наш Краматорськ", п’ять кандидатів від "Партії миру і розвитку", по чотири - від "Європейської солідарності" і "Слуги народу" і три - від "Парії Шарія".

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