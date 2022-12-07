Cambridge.ua дає поради як вивчати англійську без світла

У зв’язку з періодичними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України, люди живуть у режимі постійних відключень електроенергії. Очевидно, така ситуація триватиме ще деякий час, тож всі потрохи пристосовуються.

Українці продовжують не лише працювати, а й навчатися. Звичайно, відсутність інтернету й електроенергії впливає на цей процес, але з будь-якої ситуації є вихід. Тож Перший Кембриджський освітній центр підготував поради, як вивчати англійську мову без світла.

1. Читайте книги

Наявність інтернету та телефона не дають сконцентруватися на читанні, але тепер з'явилась змога зосередитися! Головне — підібрати книгу з адаптованими текстами, де англійська спрощена до вашого рівня. Відповідно, книга не буде складною, а саме читання сприятиме збільшенню словникового запасу та кращому розумінню того, як працює та використовується мова.

Крім того, ви можете влаштувати читацький клуб і разом з однодумцями обговорювати англійською все прочитане. А це вже додаткове прокачування розмовної англійської: https://cambridge.ua/uk/communication-skills/.

2. Слухайте подкасти та дивіться фільми

Варто завчасно завантажити собі подкасти на випадок, коли немає інтернету. Можна обрати ті, що спрямовані саме на навчання, як от The English We Speak, де ведучі пояснюють значення нового слова чи виразу. Або ж знайти програму, де обговорюють туризм, культуру, музику чи будь-яку іншу тему, котра буде цікавою саме для вас.

Також наперед можна зберегти фільми англійською й дивитися їх в оригіналі, з субтитрами чи без. Старий, але дієвий метод!

3. Писати історії

Для того, щоб практикувати навичку writing, підійде метод написання власних історій. Особливо цікаво це робити у колі друзів чи рідних.

Перша людина пише початок розповіді на аркуші паперу та загинає його так, щоб наступному було видно лише останнє речення чи кілька слів. За цією схемою кожен охочий по черзі додає до історії щось своє. У результаті вийде веселий та унікальний текст, у якому кожен знайде для себе щось нове!

4. Настільні ігри

Для того, щоб практикувати іноземну великою компанією, підійдуть настільні ігри. Візьміть англомовну версію й підготуйте типові фрази для гри. Наприклад, “Хто ходить наступний” або “Кидаю кубики”. Запам'ятайте як вони звучать англійською, й поза цим обов'язково спілкуйтеся іноземною під час гри.

Вивчення англійської — шлях без кінцевої точки, адже покращувати свої навички потрібно завжди. Зі світлом, без нього, за допомогою книг чи завітавши на курси англійської мови. Експериментуйте та продовжуйте вчитися незважаючи ні на що!