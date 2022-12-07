Росіяни обстріляли дві громади Сумської області, пошкоджено житлові будинки

Про потерпілих голова ОВА не повідомив.

Цієї ночі близько першої години росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді Сумської області. Зафіксовано девʼять ударів із самохідних артилерійських установок по двох прикордонних селах.

Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені. В одному будинку після вибуху сталася пожежа, повідомив у Телеграм голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"А ближче до другої години ночі ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. 12 прильотів", – написав він.

Решта ночі і ранок були без обстрілів.

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня російська армія масовано атакувала Україну безпілотниками. Це перший такий обстріл за тритижневий період. Захисники збили 14 "шахідів" і три апарати інших типів.