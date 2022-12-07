Головне за ніч. Середа, 7 грудня

Цієї ночі росіяни після тривалої перерви знову атакували Україну безпілотниками, однак переважна більшість запущених дронів цілей не досягла.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Ворог завдав 10 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

У місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У зв’язку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотирьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу "Shahed-136", один БпЛА "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 7 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Зброіні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 92 740 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська вночі атакували Запорізьку область безпілотниками і ракетами.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. В одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років", - написав у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 - отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.

Дніпропетровську область росіяни ввечері 6 грудня атакували дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

"Круто попрацювали військові з повітряного командування «Схід». Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область", - повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору: росіяни сім разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.

Цієї ночі близько першої години росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді Сумської області. Зафіксовано девʼять ударів із самохідних артилерійських установок по двох прикордонних селах.

Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені. В одному будинку після вибуху сталася пожежа.

З нагоди Дня Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, бойові прапори командирам військових частин, почесні найменування та стрічки почесної відзнаки Президента "За мужність та відвагу".

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в столиці.

Детальніше про подвиги нагороджених героїв – у нашій новині.

Постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя знову втік із засідання.

Засідання 6 грудня було присвячено гуманітарній ситуації в Україні. "Небензя виступив, потім сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із РадБезу ООН", - повідомив в Твіттері постпред від України Сергій Кислиця.

Перед тим, як втекти, Небензя заявив, що Росія "готова до дипломатичного урегулювання конфлікту в Україні для усунення причин, які змусили почати спеціальну воєнну операцію". Він також заявив, що Росія скликає на пʼятницю нове засідання Радбезу через постачання українцям зброї.

Небензя не вперше демонстративно виходить із зали засідання, коли там обговорюють розвʼязану Росією війну в Україні.

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