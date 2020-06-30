"Ювентус" принял решение по Буффону

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджо Кьеллини. Новые соглашения рассчитаны до лета 2021 года.

Буффон играл за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего перебрался в ПСЖ. Прошлым летом Super Gigi вернулся в Турин.

Буффон является вторым по возрасту игроком в истории Лиги Чемпионов после Марко Баллотты (43 года и 252 дня) - на момент поединка против "Байера" Джанлуиджи исполнился 41 год и 317 дней.

В свою очередь, Кьеллини выступает за "Старую синьору" с 2005 года.

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел 13 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, пропустив 9 голов.

На счету 35-летнего Кьеллини три поединка и один гол. Защитник пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

"Ювентус" возглавляет Серию А, опережая "Лацио" на 4 очка, и имеет неплохие перспективы в 9-й раз подряд выиграть "скудетто".

Следующий матч туринцы проведут сегодня на выезде против "Дженоа".