В опросе приняли участие почти 700 тысяч человек.

Фото: ФИБА Арсалан Каземи

Международная федерация баскетбола (FIBA) провела интерактивное голосование на определения победителя FIBA Dunk of the Decade.

Федерация предложила болельщикам 32 данка разных баскетболистов, представляющих широкий выбор континентальных соревнований - от Америки, Европы, Африки, Азии и Океании.

В итоге, за 20-дневное голосование было принято 699 188 голосов от любителей баскетбола.

Лучшим данком десятилетия по версии ФИБА стал результативный бросок Арсалана Каземи из сборной Ирана. В финале против легенды Анголы Карлоса Мораеса Каземи получил 80658 голосов (55,8 %) против 63887 (44,2%).

Стоит отметить, что в голосовании принимал участие украинец Иван Ткаченко, который в четвертьфинале голосования по Европе уступил немцу Даниэлю Тайсу (47% против 53%).