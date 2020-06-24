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Вооруженные силы Украины получили ракеты Javelin одной из последних модификаций на $27 млн

Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена в 2021-2022 годах.

Вооруженные силы Украины получили ракеты Javelin одной из последних модификаций на $27 млн
Фото: Посольство Украины в США

Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"В Украину в рамках пилотного проекта 16 июня по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает поставку комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - добавили в Минобороны.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin.

До этого, в октябре, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на $39 млн.

Первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Тогдашни посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

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