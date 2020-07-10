​Україна розраховує на посилення санкцій проти РФ під час головування Німеччини в Раді ЄС

Україна очікує продовження всіх санкційних режимів проти РФ під час головування Німеччини в Раді ЄС, якщо не буде досягнуто прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а також закликатиме до посилення санкційних режимів у подальшому.

Про це заявила директор департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ Марина Михайленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перше наше очікування стосується подальшої роботи в рамках "нормандського формату", і якщо не буде досягнуто прогресу щодо реалізації Мінських домовленостей, ми очікуємо продовження всіх санкційних режимів, які були застосовані проти Росії, і якщо ситуація погіршуватиметься, а вона, ми вважаємо, погіршується такими деструктивними кроками, як паспортизація, наприклад, українського населення на Донбасі", - сказала Михайленко.

"Ситуація дуже сильно змінюється, 250 тис. уже - орієнтовна цифра паспортів, які було видано. Це дійсно загрожує і підриває Мінські переговори", - додала вона.

Крім того, Михайленко вказала на нелегальну організацію голосування щодо змін до російської Конституції не лише на території тимчасово окупованого Криму, а й на території окремих районів окупованих Донецької та Луганської областей.

"Тому ми закликатимемо в подальшому працювати з нашими партнерами саме у напрямі посилення санкційних режимів", - наголосила вона.

Ще одним пріоритетом України Михайленко назвала усунення технічних бар'єрів торгівлі промисловою продукцією. Вона також висловила сподівання, що в грудні, коли відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС, вдасться запустити офіційний переговорний процес у контексті приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA), якщо країна відповідатиме всім критеріям і оцінка стосовно України буде позитивною.

Вона також додала, що в рамках саміту Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня, Україна хотіла б підписати Угоду про спільний авіаційний простір.

Нагадаємо, у грудні минулого року Німеччина схвалила внесення мільйона євро в План дій Ради Європи для України. Це найбільша сума, що коли-небудь виділялася Німеччиною для таких планів.