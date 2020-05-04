Великобритания заподозрила российских хакеров в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Отмечается, что атаки происходят также из Ирана и Китая.

Британские организации, работающие над созданием вакцины от коронавируса COVID-19, подвергаются хакерским атакам со стороны других государств, в частности, Ирана, России и Китая.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности.

Отмечается, что ни одна из атак пока не была успешной.

Во всем мире сейчас разрабатывается несколько десятков различных видов вакцин от COVID-19.

В Великобритании дальше всех в разработке вакцины продвинулись ученые из Института Дженнера в Оксфорде. Разрабатываемый препарат уже запустили в производство параллельно с началом испытаний на людях. В случае, если они окажутся успешными, уже к сентябрю ученые рассчитывают получить до 1 млн доз.

Напомним, об успехах в работе над вакциной против коронавируса ранее заявили в нескольких странах.

Израиль 11 апреля анонсировал создание пероральной, доступной для населения вакцины от коронавируса.

Об успешном испытании вакцины в начале апреля заявили в Турции. 18 марта о начале испытаний вакцины от COVID-19 заявили в ВОЗ.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса.