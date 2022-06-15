Від ударів російських ракет по Сумщині загинула одна людина, - Живицький

Сьогодні ввечері, 15 червня, два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.
Він розповів, що сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли з мінометів та артилерії Новослобідську громаду.
Також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.
“На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка”, - розповів Живицький.
За його словами, троє людей загинули на місці, один був поранений, наразі він знаходиться в лікарні.
Нагадаємо, станом на дев’яту ранку 15 червня ворог двічі обстріляв територію Сумщини. В обох випадках обійшлося без жертв.