Від ударів російських ракет по Сумщині загинула одна людина, - Живицький

Ще шестеро людей були поранені.

Сьогодні ввечері, 15 червня, два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

Він розповів, що сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли з мінометів та артилерії Новослобідську громаду.

Також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.

“На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка”, - розповів Живицький.

За його словами, троє людей загинули на місці, один був поранений, наразі він знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, станом на дев’яту ранку 15 червня ворог двічі обстріляв територію Сумщини. В обох випадках обійшлося без жертв.