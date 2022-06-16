Обрано нового голову Незалежної медійної ради

Головою Незалежної медійної ради обрано журналіста, головного редактора видання “Детектор медіа” Отара Довженка.

За нього проголосувала більшість членів ради. Термін повноважень голови НМР – два роки.

Новою членкинею Незалежної медійної ради стала юристка Центру демократії та верховенства права Тетяна Авдєєва.

Із серпня 2020 до червня 2022 року раду очолювала медіаюристка Антоніна Черевко. Вона мусила скласти повноваження голови та вийти зі складу НМР, бо стала старшою радницею Уповноваженої ОБСЄ з питань свободи медіа. Правила роботи в ОБСЄ не дозволяють сумісництва.

Отар Довженко – редактор, журналіст, медіатренер і дослідник медіа, є членом НМР із грудня 2015 року. Він делегований до складу ради Фундацією “Суспільність”.

Незалежна медійна рада є постійним громадським моніторинговим та консультативним органом, який розглядає спірні ситуації щодо недотримання медійного законодавства, міжнародних стандартів висвітлення інформації у медіа, порушень норм журналістської етики, а також надає рекомендації органам влади та іншим зацікавленим задля вдосконалення ними регулювання у медійній сфері. Незалежна медійна рада складається із 15 членів.