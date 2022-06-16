З 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Танків у ворога поменшало за 15 червня на девʼять одиниць, а азагалом – на 1449, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 3545 (+17)

артилерійських систем – 729 (+7)

РСЗВ – 233 (+3)

засоби ППО – 97 (+0)

літаків – 213 (+0)

гелікоптерів –179 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),

крилаті ракети – 129 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9)

спеціальна техніка – 55 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вчора захисники відбили штурм ворога в Тошківці, що на Луганщині. Бої в цьому населеному пункті тривають, росіяни намагаються також повністю окупувати Сєвєродонецьк.