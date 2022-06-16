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За вчора армія ворога втратила 200 осіб і девʼять танків

Загальні втрати особового складу наближаються до 33 000. 

За вчора армія ворога втратила 200 осіб і девʼять танків
Ілюстратине фото втрат росіян
Фото: Пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

З 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Танків у ворога поменшало за 15 червня на девʼять одиниць, а азагалом – на 1449, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 3545 (+17)
  • артилерійських систем – 729 (+7)
  • РСЗВ – 233 (+3)
  • засоби ППО – 97 (+0)
  • літаків – 213 (+0) 
  • гелікоптерів –179 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),
  • крилаті ракети – 129 (+0),
  • кораблі/катери – 13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9)
  • спеціальна техніка – 55 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", – зазначили в Генштабі. 

Нагадаємо, вчора захисники відбили штурм ворога в Тошківці, що на Луганщині. Бої в цьому населеному пункті тривають, росіяни намагаються також повністю окупувати Сєвєродонецьк.

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