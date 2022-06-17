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Росія втратила в Україні вже 33 150 своїх солдат, - Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Росія втратила в Україні вже 33 150 своїх солдат, - Генштаб ЗСУ

Станом на 17 червня Росія втратила в Україні 33 150 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33 150 (+200) осіб;
  • танків- 1 456 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3 563 (+18);
  • артилерійських систем - 734 (+5);
  • РСЗВ - 233 (+3);
  • засоби ППО - 97 (+0);
  • літаків - 215 (+2);
  • гелікоптерів / helicopters - 180 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2);
  • крилаті ракети - 129 (+0);
  • кораблі / катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2);
  • спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

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