Станом на 17 червня Росія втратила в Україні 33 150 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33 150 (+200) осіб;
- танків- 1 456 (+7);
- бойових броньованих машин - 3 563 (+18);
- артилерійських систем - 734 (+5);
- РСЗВ - 233 (+3);
- засоби ППО - 97 (+0);
- літаків - 215 (+2);
- гелікоптерів / helicopters - 180 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2);
- крилаті ракети - 129 (+0);
- кораблі / катери - 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2);
- спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.