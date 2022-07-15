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В окупованій Кадіївці на складах окупантів вночі лунали вибухи, – Радіо Свобода

Місцеві кажуть, що детонація тривала до ранку. 

В окупованій Кадіївці на складах окупантів вночі лунали вибухи, – Радіо Свобода
Ілюстративне фото окупантів
Фото: EPA/UPG

Мешканці окупованої Кадіївки (в минулому – Стаханов) підтвердили проєкту Раді Свобода "Донбас Реалії" вибухи на складах окупантів цієї ночі.

Вибухи пролунали близько 3-ї години ночі, після чого почалася детонація боєприпасів, пише Радіо Свобода.

"Вибухає досі. Сильне задимлення, складно дихати. Постраждав приватний сектор. За 8 років такого ще не було ніколи", – повідомив очевидець з Кадіївки на правах анонімності.

Офіційних даних про враження ворожих обʼєктів у цьому населеному пункті поки немає. 

Кадіївка окупована з 2014 року. 

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