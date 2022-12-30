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Спецпідрозділ Kraken показав, як вибили росіян із селища Новоселівське на Луганщині

Окупанти зазнали чималих втрат, а частина потрапила в полон.

Спецпідрозділ Kraken показав, як вибили росіян із селища Новоселівське на Луганщині
Фото: скриншот відео

Спецпідрозділ головного управління розвідки Kraken оприлюднив у своєму Telegram відео штурму селища Новоселівське на Луганщині та визволення від російських окупантів.

Вогневий наліт здійснили штурмові групи підрозділу за підтримки артилерії та важкої техніки Kraken і сил 92-ої окремої механізованої бригади.

"В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон", - розповіли військові.

Нині Новоселівське контролюють українські війська.

Нагадаємо, раніше Kraken оприлюднив відео зі звільнення двох населених пунктів Харківщини.

Також військові опублікували відео з Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів.

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