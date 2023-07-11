Біля Бердянська ліквідували російського генерала, – Андрющенко

Біля Бердянська українські захисники ліквідували російського генерала.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 його вже трьохсотили, але він вижив. Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно”, –йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в РФ застрелили командира російського підводного човна “Краснодар” Сергія Ржицького. З цього човна по українських містах били ракетами.