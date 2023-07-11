ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Бердянська ліквідували російського генерала, – Андрющенко

Мова йде про російського генерал-лейтенанта Олега Цокова, якого рік тому українські захисники вже “трьохсотили”.

Біля Бердянська ліквідували російського генерала, – Андрющенко
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Біля Бердянська українські захисники ліквідували російського генерала. 

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

“Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 його вже трьохсотили, але він вижив. Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно”, –йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в РФ застрелили командира російського підводного човна “Краснодар” Сергія Ржицького. З цього човна по українських містах били ракетами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies