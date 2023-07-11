Агенти ФСБ готували теракти на Запоріжжі: СБУ перехопила розмови зловмисників

Теракти готувалися проти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на півдні.

Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Тоді було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами «Ворон» і «Доцент», які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам «посилку» з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.