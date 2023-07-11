Дві квартири російського пропагандиста Лебедєва в центрі Києва передані в дохід держави

Дві квартири російського пропагандиста Артємія Лебедєва в центрі Києва передані в дохід держави.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

“Вищий антикорсуд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення українських активів російського пропагандиста Артємія Лєбедєва. Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва площею 138 та 193 квадрати відповідно”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лебедєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду. Він відвідує окуповані території, зокрема Запорізьку атомну електростанцію. Через це він був внесений до санкційного списку. Майно Лебедєва конфіскували в рамках механізму, розробленого ЦПК разом з партнерами.

Нагадаємо, 21 березня СБУ повідомила про підозри російському блогеру Артемію Лебедєву, "очільникові" окупованої ЗАЕС Юрію Чернічуку та ексзаступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

У 2017 року Служба безпеки заборонила Лебедєву в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.