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Бійці підрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України знищили рідкісну російську систему радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житєль" у глибокому тилу противника.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Розвідники та оператори аеророзвідки Lasar’s Group встановили точне місцезнаходження російського комплексу. Після цього для його ураження використали ударні дрони-бомбери LASAR власного виробництва.

Екіпажі подолали близько 55 кілометрів у глибину ворожого тилу та завдали удару по цілі.

Російський комплекс Р-330Ж "Житєль" призначений для створення радіоперешкод. Зокрема, його використовували проти українських розвідувальних безпілотників.