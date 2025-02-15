Мюнхенська конференція: Зеленський заявив, що Європі потрібні Збройні сили і взаємодія з США

Також глава держави заявив, що Європі та США потрібна скоординована і міцна дипломатія.

За підсумками Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі потрібні Збройні сили і взаємодія з США.

Про це він написав у соцмережах.

“Для всіх нас у Європі дипломатичний рік починається з Мюнхенської безпекової конференції. Дуже насичено в цьому році: зустрічі та розмови з лідерами й командами лідерів з усіх куточків нашого континенту. Підтримка – відчутна. Єдність – незмінна. Вдячний за пакети підтримки для України, які готуються у Європі саме зараз, коли так важливо демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру”, – йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що від Британії до Польщі, від Фінляндії до Іспанії всі у Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими.

“Збройні сили Європи потрібні. Скоординована, міцна дипломатія потрібна. Взаємодія з Америкою потрібна. Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою”, – підсумував глава держави.