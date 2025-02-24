Вночі ворог атакував Херсон, там загинув чоловік

Ще один чоловік отримав поранення.

У ніч на 24 лютого росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Загинув чоловік, ще один отримав травми.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Вночі ворог з тимчасово окупованого лівобережжя вдарив по Дніпровському району. Вибухову травму, несумісну з життям, отримав 72-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку", – написав він у телеграмі.

А 50-річного чоловіка із мінно-вибуховою травмою та контузією правоохоронці доставили до лікарні.