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Оборонці ліквідували 1050 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 868 230 солдатів. 

Оборонці ліквідували 1050 окупантів за добу
Танк Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 9 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 РСЗВ.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 868 230 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10177 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21157 (+6) од,
  • артилерійських систем – 23626 (+44) од,
  • РСЗВ – 1299 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1081 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3757 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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