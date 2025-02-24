Оборонці ліквідували 1050 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 9 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 РСЗВ.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 868 230 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10177 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21157 (+6) од,
- артилерійських систем – 23626 (+44) од,
- РСЗВ – 1299 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1081 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+0).
Дані уточнюються.