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Одна з найбільших будівельних компаній Франції продала останні активи в Росії

Компанія Vinci S.A, яка займається будівництвом автомобільних і залізниць, остаточно залишила російський ринок. 

Одна з найбільших будівельних компаній Франції продала останні активи в Росії
Фото: rada.gov.ua

Одна з найбільших будівельних компаній Франції - холдинг Vinci S.A, що займається будівництвом автомобільних і залізних доріг,  залишила російський ринок. 

Про це пише російське видання РБК.

Зазначається, що компанія продала свої активи у ТОВ "Північно-Західна концесійна компанія" (ПЗКК).

ПЗКК була створена Vinci S.A. та "Мостотрест" у 2007 році. У 2021 році "Мостотрест" передав 50% компанії групі "Нацпроектстрой". Ця група придбала частку Vinci S.A.

Vinci S.A. зі штаб-квартирою у Парижі належить до найбільших європейських інфраструктурних холдингів. Компанія будує та обслуговує автомобільні дороги та залізниці, аеродроми, стадіони, а також розвиває напрям будівництва енергетичних об'єктів, зокрема - вітряні і сонячні електростанції.

Раніше Vinci S.A. відмовилася від ще одного російського активу, пов'язаного зі швидкісними автомагістралями.

  • У 2024 році понад 160 міжнародних компаній остаточно припинили свою діяльність у Росії. Серед них - відомі бренди: FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а також Inditex, власник популярних марок Zara, Massimo Dutti, Bershka та інші.
  • Станом на 1 січня 2025 року 467 компаній завершили вихід із РФ з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. За оцінками KSE Institute, у 2021 році вони генерували $105 млрд доходу (32,8% усієї виручки іноземних компаній) і сплатили податки на суму близько $6 млрд (23,3% усіх податків, сплачених іноземними компаніями до початку вторгнення).
  • Попри це, понад 2 220 компаній продовжують працювати в Росії. Серед них: Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші великі корпорації. Їхня діяльність і надалі підтримує економіку держави-агресора.
  • На тлі перших за три роки війни в Україні офіційних переговорів між Росією і США в Саудівській Аравії російська держпропаганда почала поширювати чутки про нібито масове бажання зарубіжних компаній повернутися на російський ринок.
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