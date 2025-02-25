Контроверсійний Максиміліан Кра з ультраправої “Альтернативи для Німеччини” стане депутатом Бундестагу

Колишній депутат Європарламенту та ексголовний кандидат від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) на європейських виборах Максиміліан Кра приєднається до нового парламенту Німеччини, повідомляють Euronews з посиланням на його пресслужбу.

Кра потрапив у заголовки газет у 2024 році після того, як пішов із федеральної виконавчої ради “АдН” незадовго до виборів у Європарламент через спірні коментарі італійським ЗМІ про те, що люди, які мають форму сумнозвісного нацистського підрозділу СС часів Другої світової війни, не є “автоматично злочинцями”.

Він подав у відставку під тиском інших ультраправих партій, включно з французьким Національним об'єднанням (RN), італійською Лігою та Данською народною партією (DF). Потім “АдН” виключили із нині розпущеної групи “Ідентичність і демократія” (ID) у Європейському парламенті.

“Я усвідомлюю, що фактичні та нюансовані заяви від мене використовуються як привід, щоб завдати шкоди нашій партії”, ‒ написав Кра на соцплатформі X.

Окрім того, одного з співробітників Кра Цзянь Г німецька влада заарештувала за підозрою в шпигунстві на користь Пекіна. Його затримали за “неодноразову передачу інформації” про Європейський парламент своєму “клієнту з розвідки” в Китаї. Після цього офіси Кра в Брюсселі обшукали. У жовтні заарештували жінку, яка працює в логістичній компанії в аеропорту Лейпцигу, за підозрою у передачі інформації Цзяню Г. Зараз Цзянь Г зараз перебуває під вартою, і суд має вирішити, чи він винен.

“АдН” посіла друге місце на виборах у Німеччині минулими вихідними, набравши 20% голосів, що збільшить її кількість місць у Бундестазі з 83 до 152.

Після перемоги у своєму виборчому окрузі у Саксонії Кра готується зайняти місце поряд з Аліс Вайдель та Тіно Хрупаллою, які стануть новими лідерами парламентської групи “Альтернативи для Німеччини”.

Кра виграв прямий мандат, набравши 44% голосів і обійшовши кандидатку від Християнсько-демократичного союзу Софі Пойяр з 27%.

Колишній депутат Європарламенту приєднається до парламентської групи разом із Маттіасом Гельферіхом, який був обраний до Бундестагу у 2021 році, але відмовився від свого місця після того, як викликав суперечки в “АдН” через свої заяви про нацистів. Контроверсійних політиків можуть виключити із групи лише за наявності більшості у дві третини голосів.