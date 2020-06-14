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Минобразования пообещало вернуть деньги участникам пробного ВНО

Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Минобразования пообещало вернуть деньги участникам пробного ВНО
Фото: Макс Левин

Минобразования пообещало вернуть деньги участникам пробного внешнего оценивания, которое отменили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО 15 и 17 июня вернут деньги из-за невозможности проведения тестирования в школах. В связи со сменой формата Минобразования и Минфин готовят порядок возврата средств", - говорится в сообщении.

Пробное ВНО является добровольной и платной услугой, стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Подробная информация о возврате средств будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин отменил пробное ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня. Тестирование можно будет пройти дома.

На пробное внешнее оценивание по украинскому языку было зарегистрировано около 190 тыс. детей, по другим предметам – 172 тыс.

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