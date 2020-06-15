Россия выслала двоих сотрудников посольства Чехии на фоне обострения отношений между странами

До 17 июня они и члены их семей должны покинули страну.

Министерство иностранных дел России объявило двоих сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовало, чтобы до 17 июня они и члены их семей покинули страну.

Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Так российские власти ответили на высылку двоих российских дипломатов из Чехии в начале июня. Тогда сотрудников российского посольства выслали из-за скандала, связанного с угрозами чешским политикам.

"Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти. Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны А.Бабиша и министра иностранных дел Т.Петршичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - заявили в российском МИДе.

Напомним, 3 апреля в Чехии демонтировали мемориал маршалу Коневу. Против данного шага выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан. Следственный комитет РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело.

Чешские СМИ сообщали, что правоохранители взяли под охрану старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, мэра города Зденека Гржиба и главу столичного района Ржепорые Павела Новотны, которые были инициаторами сноса памятниика. Причиной этому называли прибытие в Прагу россиянина, который, предположительно, является сотрудником спецслужбы. Он прибыл в аэропорт Праги три недели назад, воспользовавшись дипломатическим паспортом. В его портфеле якобы находилось сильнодействующее отравляющее вещество рицин.

5 июня Чехия объявила, что высылает двоих российских дипломатов из-за ложного сообщения о подготовке массового отравления рицином.