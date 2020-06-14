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В Латвии и Эстонии за сутки не нашли новых случаев коронавируса

Также не было летальных исходов в результате Covid-19.

В Латвии и Эстонии за сутки не нашли новых случаев коронавируса
Фото: KFOR.com

В Латвии за минувшие сутки не выявлено новых случаев коронавируса Covid-19.

На данный момент в больницах Латвии находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Об этом в воскресенье, 14 июня, со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил Интерфакс-Украина.

За все время пандемии в Латвии заболели 1097 человек, 845 выздоровели, 28 умерли.

В Эстонии за последние сутки также не выявлено новых больных коронавирусом, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Также в Эстонии в течение суток не было новых летальных исходов.

В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 705 человек.

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