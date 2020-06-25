Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье

Президент пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Сообщается, что глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Кроме того, президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.