Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди

Власника польського Idea Bank мільярдера Лешека Чарнецького підозрюють у шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнев Жьобро, передає Reuters.

"Польська державна прокуратура подала клопотання про арешт Чарнецького, а суд Варшави в п'ятницю заявив, що розгляне це питання наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Чарнецькі є мажоритарним акціонером Idea Bank та головою його наглядової ради.

Збігнев Жьобро заявив, що якщо суд вирішить затримати Чарнецького, Польща видасть міжнародний ордер на арешт, оскільки він перебуває за кордоном. Злочин, у якому звинувачують Чарнецького, може бути покараний 15 роками ув'язнення, додав він.

За даними польського антимонопольного управління, в березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків.

У свою чергу Idea Bank вимагає, щоб усі питання, пов'язані з GetBack і його фінансовими інструментами, були проаналізовані та пояснені. В банку заявляють, що Idea Bank працює без збоїв і залишається на зв'язку з контролюючими органами.

GetBack - польська колекторська компанія, яка купувала портфелі боргів і займалася стягненням заборгованостей у 2012-2018 роках. У 2017 році вона вийшла на Варшавську біржу та почала продаж акцій, пише finclub.net.

GetBack зіткнулася з проблемами в 2018 році, коли придбала великі портфелі проблемних боргів за вищими цінами, ніж конкуренти, фінансуючи їх за рахунок випусків короткострокових облігацій.

У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. Суд порушив прискорену процедуру реструктуризації GetBack, а регулятор фінансового ринку направив в прокуратуру повідомлення про правопорушення відносно діяльності компанії.

З’ясувалося, що власники GetBack підробляли фінансову звітність і виводили кошти. Понад 9 тисяч поляків купили облігації компанії, але не отримали інвестовані кошти назад. Загальний збиток від махінації оцінюється в 2,5 млрд злотих ($675 млн). Діяльність компанії вважається однією з найбільших афер у Польщі за останні роки.

У грудні 2019 року польський Getin Holding S.A. заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital. Ціна покупки повинна була становити 1,368 млрд грн, або 224,76 млн польських злотих, мінус сума дивідендів до закриття угоди і ціна 100% участі в ТОВ "Новий Фінансовий Сервіс" близько 5 млн грн. Ціна також могла бути зменшена в результаті переговорів сторін після аудиторського звіту.

Однак у червні угода про продаж львівського Ідея Банку зірвалася.

Лешек Чарнецький, який має громадянство Польщі та Мальти, є найбільшим бенефіціаром Getin Holding S.A.