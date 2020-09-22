У Китаї відомого бізнесмена, який критикував Сі Цзиньпіна, засудили до 18 років ув’язнення

Суд у Пекіні засудив до 18 років за ґратами відомого китайського бізнесмена Рен Чжицяня за корупцію й нецільове використання бюджетних коштів. Згідно з ухваленим у вівторок, 22 вересня, рішенням суду 69-річного бізнесмена визнали винним у нецільовому використанні бюджетних коштів на суму близько 50 мільйонів юанів.

Іншим пунктом обвинувачення Чжицяня було отримання хабаря на суму 1,25 мільйона юанів, передає DW.

Зазначається, що підсудний "добровільно й чесно" визнав свою провину за всіма пунктами обвинувачення й не планує оскаржувати рішення суду. Крім того, бізнесмену доведеться сплатити штраф на суму 4,2 мільйона юанів.

Раніше Рен Чжицянь належав до китайської еліти, що тісно пов'язана з партійною номенклатурою. Він зокрема очолював державну компанію, що була потужним гравцем на ринку нерухомості.

Згодом бізнесмен здобув собі репутацію різкого критика курсу нинішнього китайського лідера Сі Цзиньпіна. Через часті критичні випади в бік лідера КНР Рен Чжицяня охрестили "великою гарматою". Утім, з березня 2020 року він раптово зник з громадського життя. Перед цим Чжинцянь опублікував статтю, де украй критично засуджував політику уряду Сі Цзиньпіна під час протидії пандемії COVID-19, а самого лідера КНР він назвав "клоуном". У відповідь на це його виключили з партії.

Відколи Сі Цзіньпін став лідером КНР 2012 року, уряд та Комуністична партія КНР суттєво посилили тиск на критиків влади. Нерідко правозахисники закидають Сі Цзіньпінові, що під приводом боротьби з корупцією він просто змушує замовкнути критиків влади та усуває небажаних політиків. Згідно з офіційними даними, в рамках кампанії боротьби з корупцією та зловживаннями влади було покарано понад мільйон чиновників та політиків на всіх рівнях.