Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані

Загадкову смерть сотень слонів цього літа у Ботсвані спричинили токсини, утворені мікроскопічними водоростями у воді. Про це заявили місцеві чиновники.

Чиновники кажуть, що наразі відомо про загибель 330 слонів від ковтання ціанобактерій. Таким чином браконьєрство як причину смерті виключили, передає ВВС.

Отруйні бактерії можуть виникати природним чином у стоячій воді, а іноді спричинюються великі цвітіння, відомі як синьо-зелені водорості.

Висновки про загибель тварин зробили після кількамісячних тестів у спеціалізованих лабораторіях Південної Африки, Канади, Зімбабве та США.

Багато загиблих слонів знайшли біля водопоїв, але досі чиновники сумнівалися, що винні бактерії, оскільки ставки зазвичай цвітуть по краях, тоді як слони, як правило, п'ють із середини. Смерті припинилися наприкінці червня 2020 року, що збіглося у часі з висиханням водойм.

Ціанобактерії, також відомі як синьо-зелені водорості, зустрічаються у всьому світі, особливо у спокійних водах, багатих на поживні речовини. Деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які впливають на тварин і людей.

Загальна популяція слонів в Африці скорочується через браконьєрство, але в Ботсвані, де проживає майже третина слонів континенту, чисельність з кінця 90-х років зросла на 60%, до 130 тис. особин.