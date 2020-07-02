Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
ГлавнаяМир

В Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слонов

Зоозащитники опасаются, что речь о какой-то болезни или отравлении.

В Ботсване зафиксировали необъяснимый падеж сотен слонов
Фото: elephantswithoutborders.org

В Ботсване по неизвестной причине умерли несколько сотен слонов. Местные власти подтвердили гибель по меньшей мере 275 особей. В организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), занимающейся защитой животных от браконьеров в Африке, говорят о 356 погибших слонах, начиная с мая.

Об этом пишет Reuters.

Мертвых слонов впервые обнаружили несколько месяцев назад в районе реки Окаванго. Специалисты до сих пор не могут установить, почему они умирают. "Мы выбрали три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде для обработки образцов, взятых у мертвых слонов", - говорится в заявлении Министерства окружающей среды Ботсваны.

Версию с браконьерами исключили, потому что трупы слонов были найдены нетронутыми.

По данным "Слонов без границ", умирают слоны всех возрастов.

"Несколько еще живых слонов, которых мы видели, были слабыми, вялыми и истощенными. Некоторые выглядели дезориентированными, испытывали затруднения при ходьбе, имели признаки частичного паралича или хромоты. Один слон ходил по кругу, не в силах изменить направление, хотя его подталкивали другие члены стада", - заявил директор организации Майк Чейз.

По его словам, нужно срочно выяснить, что происходит - идет ли речь о болезни или отравлении.

Общая популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства, но в Ботсване, где проживает почти треть слонов континента, численность с конца 90-х годов выросла на 60% до 130 тыс. особей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также