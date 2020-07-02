Афганский вызов Трампа, или Зачем Путину «Талибан»

Как ранее упоминалось в расследовании NYT со ссылкой на неназванных источниках в разведсообществе США, Москва тайно передавала боевикам деньги за убийство солдат коалиционных сил в Афганистане, в том числе американских военнослужащих. При этом все эти данные, как указывает СМИ, ложились на стол к главе Белого дома.

После своего недавнего расследования об антиамериканском сотрудничестве России и афганских террористов из группировки Талибан , издание The New York Times опубликовало новый материал, в котором назвало главное связующее звено между боевиками и российским Главным разведывательным управлением (ГРУ). Имя этого человека – Рахматулла Азизи. Согласно информации журналистов, он передавал деньги талибам от военной разведки РФ в качестве награды за атаки на американские войска в Афганистане.

Фото: EPA/UPG Афганские силовики проверяют людей на контрольно-пропускном пункте в провинции Гильменд, Афганистан, 4 мая 2020.

Несмотря на отрицание со стороны официальных представителей Белого дома, американской разведки и Пентагона относительно такого сотрудничества России и «Талибан», вся эта история обрастает новыми данными. И дело не только в статьях NYT. Буквально днями глава комитета британского парламента по вопросам разведки Тобиас Эллвуд подтвердил, что Россия поставляет оружие и тренирует афганских боевиков.

В Конгрессе США – сразу в двух палатах – представители демократического крыла призвали ввести санкции против России в связи с афганскими событиями. Штрафные меры предлагают внедрить как против лично Путина и военного руководства РФ, так и против российских предприятий военно-промышленного комплекса.

А параллельно с этим прошли слушания в Сенате, где большая часть однопартийцев Трампа его не поддержала, отклонив инициативу президента о внесении его предложения о выводе американских войск из Афганистана в проект закона об оборонной политике страны. Поправка предполагала, что американские войска выйдут из Афганистана в течение одного года, а военные, участвовавшие в афганской миссии, получат премии в размере $2500. Проблема в том, что эта норма привязывалась сугубо к календарю, а не к выполнению тех обязательств, которые на себя взяли талибы, подписав с Вашингтоном мирное соглашение.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Вообще необходимо здесь вспомнить, что в феврале 2020 года американская администрация и группировка «Талибан» подписали документ, согласно которому американцы должны вывести свои войска из Афганистана в течение года, а на протяжении 135 дней (начиная с марта месяца) сократить свой контингент до 8,6 тыс. При этом США снимают санкции против главарей боевиков и отпускают из тюрем пять тысяч талибов. Вмешиваться в политику азиатской страны, как вы понимаете, Вашингтон тоже не может. Взамен же – террористы отказываются от использования афганской территории для нападения.

Фото: LORENZO TUGNOLI/THE WASHINGTON POST Боевики «Талибана» едут по дороге в провинции Нангархар, Афганистан,1 декабря 2019

Иными словами, США при Трампе попытались завершить для себя войну в Афганистане, покинуть эту страну, на которую они потратили 19 лет, и перебросить своих военных в других горячие точки – такие, как Сирия, например. И то, что даже республиканское большинство в Сенате отказалось законодательно оформлять афганскую инициативу Трампа, говорит нам о том, что окончательного перемирия, как и выведения американских войск из этой страны в ближайшие годы не будет. А расследование NYT создало для этого определённый информационный повод.

Всё происходящее выглядит понятным, так как сразу после перевода войск из Афганистана, американцы не просто потеряют контроль над этой страной, но и создадут идентичную кризисную ситуацию, как это наблюдалось в Ираке после ухода из Белого дома Джорджа Буша-мл. В Афганистане также всю власть могут в руки взять террористы, афганское правительство будет уничтожено, а управленческий вакуум займут другие страны, в том числе и Россия.

Фото: EPA/UPG Глава российского МИД Сергей Лавров открывает Второй московский раунд переговоров по мирному урегулированию в Афганистане. Москва, 9 ноября 2018

Москва, конечно же, оказывает влияние на «Талибан». Это даже не отрицают в Пентагоне. «Скорее всего, Россия продолжает поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США. По состоянию на февраль российское правительство работало с центральным правительством [Афганистана], странами региона и талибами, чтобы усилить влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск», – говорится в докладе военного ведомства.

На самом деле для России предельно важно показать, что «Талибан» – это чуть ли не единственная сила, с которой необходимо работать для противодействия боевикам ИГИЛ, засевшим в Южной Азии. Это – те вопросы «безопасности», о которых упоминает Пентагон. И здесь мы наблюдаем за очередной попыткой Москвы легализовать (как в Сирии) определённых представителей, укрепить их и усилить таким образом своё влияние в регионе, выкинув оттуда американцев.

Фото: Twitter One America News Американские военные в Афганистане

Является ли Россия одной из сил, пытающихся влиять на ход развития ситуации в Афганистане? Да. Главенствует ли она там? Пока нет. Всё, что происходит в этой стране, исходит от Катара и Пакистана. Однако после ухода американцев ситуация может изменится.

С 2017 года мы слышали много заявлений о том, что Россия финансирует «Талибан», поставляет ему оружие. Эти слова звучали, к примеру, из уст американского генерала Джона Николсона – командующего силами США в Афганистане. Он прямо говорил, что Россия и Иран работают в этой азиатской стране скоординировано против Соединённых Штатов, что они поставляют талибам оружие, в том числе и через Таджикистан.

В то же время британское издание The Times ранее публиковало расследование, где указывалось, что Москва отправляет террористам нефть. Что танкеры с нефтью следуют из России в Афганистан через Узбекистан, где они поставляются подставным афганским фирмам, за которыми стоят боевики. Далее талибы продают эту нефть, а вырученные средства передают своим главарям. Зарабатывают террористы на этой схеме порядка $2,5 млн в месяц.

Таких примеров сотрудничества России с «Талибаном», думаю, у американской и британской разведок предостаточно. Однако то, что происходит сейчас, – действия, направленные против инициативы Трампа по выводу войск США из Афганистана. Большая часть вашингтонской элиты, видимо, не хочет повторения последствий иракской кампании, она не хочет создавать вакуум, который займёт Россия или какая-то другая страна.

Предложенные антироссийские санкции – предвыборный блеф. Самое серьёзное здесь – потеря Трампом поддержки (пускай и точечно) в среде республиканцев. Следовательно, возникает вопрос: что действительно подвигло партийцев президента пойти на такие действия? Быть может, NYT чего-то не договаривает?