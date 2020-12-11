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Мінекономіки дало ФОПам тиждень для подачу заяви на отримання 8 тис. грн допомоги

Заяву треба оформити в мобільному застосунку "Дія" з 14 по 21 грудня.

Мінекономіки дало ФОПам тиждень для подачу заяви на отримання 8 тис. грн допомоги
Фото: detector.media

З 14 грудня до 21 грудня підприємці зможуть подати електронну заяву на отримання 8 тис. гривень одноразової державної допомоги через посилення карантину.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка в ефірі одного з телеканалів, пише finclub.

Відповідну заяву треба оформити в мобільному застосунку "Дія" та подати до 21 грудня. Список на виплату згідно з поданими заявами формуватиме Мінцифри, яке передаватиме дані до Пенсійного фонду. До 24 грудня всі заяви будуть оброблені, після чого почнуться виплати.

"З понеділка додаток "Дія" дозволить це зробити в електронному вигляді. Двох тижнів абсолютно достатньо, щоб ефективно роздати ці кошти", - зазначив Качка.

За його словами, план уряду полягає в тому, щоб надати допомогу до початку локдауну, а фактично - до 30 грудня, в рамках бюджетних коштів на поточний рік. На ці виплати у Фонді боротьби з COVID-19 передбачено 12 млрд грн.

Одноразову допомогу у 8 тис. грн отримають близько 1,7 млн українців, які втратили частину зарплати або доходу через запровадження карантину.

"8 000 гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але не високооплачуваній роботі, це досить великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів і підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з погляду людини, яка має зарплату від 10 до 30 тис. гривень, для неї 8 тис. гривень допомоги є достатньою", - пояснив Качка.

Він додав, що одноразову державну допомогу отримають ті ФОПи, які справно платили податки, ЄСВ, а їх основний вид діяльності (КВЕД) підпав під список заборон і обмежень на період карантину, а отже вони втратили прибуток повністю або частково.

Також значна частина коштів у рамках держдопомоги буде виплачена найманим працівникам, які втратили зарплати внаслідок запровадження карантину.

"Цією програмою будуть охоплені люди, які легально працювали. Тобто, це люди, які досить прозорі для держави, для органів влади", - підкреслив Качка.

Він пояснив, що таким чином держава має намір контролювати одержувачів допомоги.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації. Президент Володимир Зеленський підписав закони про допомогу бізнесу.

ФОПам, які постраждали через карантин, держава виплатить по 8 тис. грн і компенсує витрати по сплаті ЄСВ за найманих працівників. Бізнес також отримає податкові канікули та списання до 3 тис. боргів зі сплати податків.

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