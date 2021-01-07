Байден визначився з кандидатом в генпрокурори США

На цю посаду він запропонував кандидата Обами до Верховного суду в 2016 році Мерріка Ґарланда.

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден номінуватиме на посаду міністра юстиції Мерріка Ґарланда.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ґарланд є суддею федерального апеляційного суду у Вашингтоні. У 2016-му президент США Барак Обама висував його на посаду судді Верховного суду, однак Республіканська партія заблокувала номінацію через те, що каденція Обами закінчилась.

Завдяки цьому Трамп у 2018 році зміг номінувати на вакантну посаду консерватора Бретта Кавано.

68-річний Ґарланд не асоціює себе з жодною партією. Він тривалий час працював адвокатом, потім – федеральним прокурором.

У 1993 році він став заступником помічника міністра в Міністерстві юстиції. Серед справ, якими він займався на цій посаді, – теракти в Оклахома-Сіті та під час Олімпійських ігор у Атланті.

1997 року президент Білл Клінтон призначив Ґарланда суддею федерального апеляційного суду у столиці США. При цьому призначенні він отримав підтримку і в Демократичної, і в Республіканської партії. Ґарланд очолив суд у 2013 році.

Нагадаємо, сьогодні Конгрес США затвердив результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США. Його інавгурація відбудеться 20 січня.