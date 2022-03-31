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Київського інтернет-провайдера виключили з реєстру операторів через відмову блокувати сайти окупантів

Компанії, серед іншого, можуть анулювати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом.

Київського інтернет-провайдера виключили з реєстру операторів через відмову блокувати сайти окупантів
Фото: ds.net.ua

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Йдеться про київського провайдера ТОВ “НЕТАСІСТ”.

Про це повідомив телеграм-канал Держспецзв’язку.

“Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ “НЕТАСІСТ” та ТОВ “НЕТАССІСТ” із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій”, – йдеться у повідомленні.

Причиною є невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема щодо безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні. 

Далі буде ухвалено рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:

  • встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку, відповідно до цього рішення,
  • анулювання дозволів на користування номерним ресурсом,
  • анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом,
  • виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ. Останнє надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку РФ.

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