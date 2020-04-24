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Апелляционный суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной

Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.

Апелляционный суд сменил круглосуточный домашний арест Чорновол на ночной
Фото: facebook.com/nfront.org.ua

Апелляционный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол (фракция "Народный фронт"), подозреваемой в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку, на ночной.

Данное решение суд принял в пятницу, передают "Українські Новини".

Таким образом, Чорновол будет находиться под ночным домашним арестом до 8 июня включительно. Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.

Чорновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает, без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемой Татьяна Козаченко заявила, что данное уголовное производство против ее подзащитной является незаконным. Также адвокат отметила, что у Чорновол на содержании пожилые родители, к тому же у нее двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Чорновол под домашний арест. 10 апреля ей предъявили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Чорновол "руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий".

В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.

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