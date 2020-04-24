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Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Им стал экс-замглавы ОГА Виталий Федорив.

Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА
Владимир Зеленский и Виталий Федорив
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорива главой ОГА.

Об этом говорится в указе президента №155/2020.

Отметим, что ранее эту должность занимал нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский провел встречу с Федоривым, поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе. Президент отметил важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

Новый глава ОГА, в свою очередь, поблагодарил Зеленского за доверие.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Ивано-Франковской области. В 2000 году - окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году закончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "государственная служба" (магистр).

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской ОГА, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в области.

С ноября 2018 года был заместителем главы, а с февраля 2020 года - врио главы Ивано-Франковской ОГА.

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