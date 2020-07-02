Комиссия Минрегиона распределила 300 млн грн субвенции

Комиссия Министра развития общин и территорий Украины и Всеукраинской ассоциации общин на заседании 1 июля одобрила согласованные предложения от народных депутатов и областных государственных администраций по распределению около 300 млн гривен субвенции на финансирование около 200 проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Глава Минрегиона Алексей Чернышов при этом отметил, что государственным бюджетом на 2020 год предусмотрена субвенция в объеме 1,7 млрд гривен. Предложения по ее распределению подаются народными депутатами Украины, областными и Киевской городской администрациями. На прошлом заседании Комиссии были рассмотрены и одобрены предложения по распределению 1,4 млрд гривен между около 1000 проектами и мероприятиями.

«В целом Комиссией по распределению субвенции на соцэкономразвитие отдельных территорий уже одобрено около 1200 проектов, реализация которых положительно повлияет на развитие регионов, а это, напомню - один из главных приоритетов деятельности Минрегиона», - сообщил Алексей Чернышов.

Согласно Порядку и условиям, 80% субвенции распределяется между регионами в соответствии с численностью населения. Предложения по распределению субвенции представляются на рассмотрение народными депутатами Украины, областными и Киевской городской государственной администрации.