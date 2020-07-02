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Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, - Арахамия

На нем будут рассматриваться кадровые вопросы.

Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, - Арахамия
Давид Арахамия
Фото: Анна Стешенко

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе, - ред.), запросы (депутатские запросы, - ред.), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идём далее", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14:00, а подписи депутатов в поддержку его поведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

Напомним, 1 июля глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку, объяснив это систематическим политическим давлением. 2 июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Сообщалось, что сначала его должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения будет вынесен на рассмотрение в зал заседаний Рады.

Гетманцев допускает, что парламент будет голосовать за отставку главы НБУ 3 июля. По его словам, в Раде наберется достаточно для этого голосов.

Сегодня, 2 июля, финансовый комитет Рады одобрил отставку Смолия.

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