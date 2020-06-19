Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
ГлавнаяПолитика

Чернышов предложил пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО

" ЮНЕСКО иногда могут использовать, в том числе, и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей".

Чернышов предложил пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО
Фото: Макс Требухов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил он необходимости пересмотра сотрудничества с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО.

"Нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд являются необходимыми. Например, ЮНЕСКО. С одной стороны, это никому не мешает, с другой - создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО", - отметил он в интервью LB.ua.

При этом он отметил, что понимает, какую волну недовольства в обществе может вызвать этот шаг.

"Конечно, понимаю. Но я и не предлагаю отказаться от такого сотрудничества. Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии, что это дает, какие плюсы, какие ограничения, какие возможности.

Я же не предлагаю отказаться от ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО есть большой плюс. Но ЮНЕСКО иногда могут использовать, в том числе, и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей. Вот в чем дело", - резюмировал Чернышов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также