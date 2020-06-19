Чернышов предложил пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО

" ЮНЕСКО иногда могут использовать, в том числе, и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей".

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил он необходимости пересмотра сотрудничества с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО.

"Нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд являются необходимыми. Например, ЮНЕСКО. С одной стороны, это никому не мешает, с другой - создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО", - отметил он в интервью LB.ua.

При этом он отметил, что понимает, какую волну недовольства в обществе может вызвать этот шаг.

"Конечно, понимаю. Но я и не предлагаю отказаться от такого сотрудничества. Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии, что это дает, какие плюсы, какие ограничения, какие возможности.

Я же не предлагаю отказаться от ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО есть большой плюс. Но ЮНЕСКО иногда могут использовать, в том числе, и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей. Вот в чем дело", - резюмировал Чернышов.