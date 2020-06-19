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В Одессе открыли велопешеходную эстакаду

Работы велись два года.

19 июня в Одессе открыли велопешеходную эстакаду на 10 станции Большого Фонтана. На открытии присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Все, что мы делаем – для Одессы и одесситов. Мы взялись за ту работу, которую не делали десятилетиями – благоустройство трассы здоровья. Мы обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, установили туалеты. С самого начала мы понимали, что строительство эстакады – очень амбициозный проект. Как минимум потому, что на средней террасе никогда не было велопешеходной зоны, выполненной в таком качестве. Но мы взялись за него и успешно реализовали», - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На строительство эстакады ушло два года. Были проведены укрепительные и противооползневые работы. Строители работали днем и ночью. При этом доступ к пляжу на 10-й станции Большого Фонтана не ограничивался.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, работы будут продолжены. Мы хотим, чтобы одесская Трасса здоровья стала местом объединения спортсменов со всей Украины», - подчеркнул Геннадий Труханов.

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