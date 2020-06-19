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Трансляция онлайн-дискуссии "Позиция Запада: санкции против России и возможности для Украины" Трансляция

В 15:00 на YouTube-канале фонда «Открой Украину» начинается трансляция онлайн дискуссии Киевского форума, посвященная коллективной политике Запада против агрессии России и в поддержку Украины.

8 июня 2020 сопредседатели двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов призвали правительство США применить санкции против российских компаний, которые решатся продолжить строительство магистрального газопровода Северный поток-2.

11 июня Североатлантический совет, руководящий орган НАТО, принял решение о предоставлении Украине нового статуса партнера с расширенными возможностями, свидетельствует о появлении нового качества наших отношений на пути к полноправному членству Украины в Альянсе.

· Новые санкции Запада против России.

· Новые возможности НАТО для Украины.

· Как остановить российскую энергетическую оккупацию в Европе?

· Что означает новый статус Украины в партнерстве с НАТО?

· Как укреплять единство Запада и защищать Украину?

Эти вопросы обсудят авторитетные гости нашего Форума.

- Марси Каптур, выдающийся американский политик, член Конгресса США, член Демократической партии и сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов.

- Д-р Майкл Карпентер, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, бывший заместитель помощника Министра обороны и внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена.

- Посол Александр Вершбоу, известный американский дипломат, отмечен высшей наградой Государственного департамента США, бывший посол при НАТО в 1997-2001 годах и в России в 2001-2005 годах и бывший заместитель Генерального секретаря НАТО.

- Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума Безопасности и премьер-министр Украины по 2014-16 годах.

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году и член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

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