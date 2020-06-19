Рада назначила Романа Абрамовского министром экологии

Верховная Рада Украины назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Абрамовский заявил, что в ближайшее время представит пошаговый план представления Кабмину экологического блока и план его реализации. Он высказал надежду на тесное сотрудничество с парламентом, чтобы провести реформу рыбной сферы и адаптации к изменениям климата.

"В экологической политике много вызовов. Я четко знаю, что нужно делать, чтобы ликвидировать последствия промышленное загрязнение, адаптироваться или предотвращать изменения климата, много вопросов в обращении с отходами", - заявил Абрамовский.

Напомним, что Роман Абрамовский в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделяют на два ведомства. Он отметил, что объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.

27 мая Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

1 июня парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал кандидатуру Романа Абрамовского для назначения на должность главы Минэкологии.