Украинский суд не разрешил задержать российских силовиков, захвативших украинских моряков в Керченском проливе

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрываются от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание российских силовиков, захвативших в плен 24 украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судья отклонила ходатайства прокуратуры.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает РБК-Украина.

Так, в конце мая судья Татьяна Левицкая рассмотрела ряд ходатайств Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян для доставки их в суд и избрания меры пресечения в виде ареста.

В частности, прокуратура указывала, что подозреваемые командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" (Алексей Саляев и Сергей Щербаков), а также сотрудники Пограничного управления ФСБ в Крыму (Андрей Шеин и Алексей Шатохин) совершили акт агрессии и осуществили нападение на украинские корабли.

Их действия привели к травмированию 2 и взятию в плен 24 украинцев, а также нанесению ущерба на 260 млн гривен.

По данным следствия, все подозреваемые россияне скрываются от уголовной ответственности в Крыму, они объявлены в розыск.

Тем не менее, судья Левицкая отказалась предоставить разрешение на задержание россиян. По ее мнению, прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать.

Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции.