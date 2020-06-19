Зеленского не оштрафовали за кофе в Хмельницком из-за неприкосновенности

Хмельницкий горрайонный суд не оштрафовал президента Владимира Зеленского, нарушившего карантин во время поездки в Хмельницкий, из-за наличия у него неприкосновенности.

Как сообщает местное издание "Є", судья Андрей Мисинкевич решил обратиться в Верховный Суд с просьбой растолковать, можно ли штрафовать президента за административное правонарушение.

В то же время руководителю Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрию Габинету и мэру Хмельницкого Александру Симчишину суд выписал штраф в размере 17 тыс. гривен.

Ни один из ответчиков на заседание не пришел.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому в кафе налили кофе, то есть он нарушил правила карантина.

Вместе с Зеленским за столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.