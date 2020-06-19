Три винницких мажоритарщика из группы "За будущее" перешли в "Доверие"

В первой группе осталось 19 человек, во второй стало 20.

Три депутата Верховной Рады из группы "За будущее" перешли в группу "Доверие", сообщил на заседании парламента в пятницу спикер Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Билозир Ларисы Николаевны, Вацака Геннадия Анатольевича и Кучера Николая Ивановича из состава депутатской группы "Партия За будущее" и их вхождении в депутатскую группу "Доверие", - объявил Разумков.

После этого в группе "За будущее" осталось 19 человек, а в "Доверии" стало 20.

Лариса Билозир прошла в Верховную Раду по округу №15 в Винницкой области, это невестка народной артистки Оксаны Билозир. Вацак избрался на округе №16 в Винницкой области, а Кучер - №17 в Винницкой области.