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Шестеро мэров создали партию "Пропозиція" для участия в местных выборах

"Сильное местное самоуправление может стать спасательным кругом для центральной власти".

Фото: Макс Требухов

Мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Андрей Дяченко и мэр Черновцов Алексей Каспрук объявили о создании партии "Пропозиция" для участия в местных выборах.

Презентация партии состоялась сегодня 19 июня, в Киеве.

Как сообщает корреспондент LB.ua, участники презентации попросили не называть ее "партией мэров".

"Мы партия территориальных громад. Мы не партия мэров, не партия собравшихся здесь начальников", - сказал мэр Днепра Филатов.

Фото: Макс Требухов

Сенкевич добавил, что "Пропозиція" хочет объединить вокруг себя профессионалов. "Мы хотели бы, чтобы к нам присоединялись не только городские председатели или депутаты Верховной Рады, а лидеры общественного мнения", - сказал он.

По его словам, целью является - создать партию, которая бы строила страну снизу. По его словам, это будет политическая структура, которая будет строиться вокруг "людей, которых знают", а не вокруг одного политика.

Филатов добавил, что эта партия будет не идеологической, а программной.

"Если мы партия местного самоуправления, это будет касаться распределения между центральной властью и властью на местах. Завершение рефоры децентрализации и ее углубление, потому что сейчас она сворачивается. У нас много программных идей, связанных с расширением прав территориальных громад, начиная с принятия Муниципального кодекса и затем передачи на места экологического контроля, возможности выдавать игровые лицензии, создания муниципальной полиции общественного порядка", - рассказал мэр Днепра.

Он добавил, что сильное местное самоуправление может стать спасательным кругом для центральной власти в решении "проблем, которые скопились по всей стране". Поэтому партия не считает себя оппозиционной. "За нами нет спонсора, за нами нет олигарха", - подчеркнул Филатов.

Мэры также рассказали, что ведут переговоры о присоединении к партии коллег из других регионов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.

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