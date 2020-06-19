По закону, ОТГ смогут переформатироваться, - министр

Однако, по его словам, они сформировать так, чтобы быть жизнеспособными.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов утверждает, что, по новому закону о децентрализации, громады могут переформатироваться в новое образование. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Громада может переформатироваться, исходя из следующих критериев. Критерий №1: по каким-то причинам она перестает быть жизнеспособной. Тогда это явная необходимость переформатирования. Сегодня мы уверены в том, что ОТГ имеют возможность развиваться. Действительно, я сейчас отдельное внимание уделяю посещениям именно ОТГ. И мне есть с чем сравнить. От качества менеджмента в ОТГ зависит очень много. Классных результатов можно достичь очень быстро. 2,3,4 года - и это совершенно другой субъект. Рядом соседствующее ОТГ, имеющее тот же потенциал, так не может. Роль личности и профессионала в этом деле важна", - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, громады на сегодняшний день создан таким образом, чтобы иметь потенциал для развития.

"Как мне кажется, люди доверяют местным руководителям, что хорошо. Им никто никого не навязывает. Они пользуются соответствующим профессиональным личностным доверием и они знают, как развивать ту или иную ОТГ. С точки зрения рисков,...такие риски действительно существуют, и, я уверен, что, так или иначе, некая мобильность или жизнь в рамках этих перспективных планов, конечно же, будет", - отметил Чернышов.

Напомним, Кабмин завершил формирование перспективного плана ОТГ. Там, где ОТГ не были сформированы самостоятельно, границы объединений определил Кабмин, что вызвало протесты.