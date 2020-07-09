Екснардеп Пресман вніс за себе 0,9 млн гривень застави

Пресмана підозрюють у незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві в розмірі 928 тис. гривень.

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Пресман (група "Відродження") вніс заставу в розмірі 929 тис. гривень.

Про це "Українським Новинам" повідомила спікерка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Вніс (заставу)", - сказала вона.

При цьому вона не повідомила, коли саме ексдепутат зробив це.

Нагадаємо, Пресмана підозрюють у незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві в розмірі 928 тис. гривень.

За даними слідства, він мав своє житло в центрі Києва, однак отримав незаконну компенсацію за користування номером готельного комплексу "Національний" у період листопада 2014-серпня 2019.

Слідство вважає, що так він зашкодив інтересам управління справами апарату Верховної Ради.

У травні Вищий антикорупційний суд обрав йому як запобіжний захід заставу на 929 тис. гривень.